Дівоча збірна України з футзалу виборола перше в історії "золото" на юнацькій Олімпіаді-2026 – ЗМІ

Дівоча збірна України з футзалу здобула історичну золоту нагороду на юнацьких Олімпійських іграх 2026 року, обігравши у фінальному матчі команду Венесуели з рахунком 4:3 у додатковий час, повідомляє "Суспільне Спорт".

Згідно з повідомленням, основний час напруженого поєдинку завершився внічию – 3:3. У складі української збірної голами відзначилися Маргарита Ручка (7-ма та 21-ша хвилини) та Єва Щавінська (36-та хвилина). Переможний м'яч у додатковий час на 42-й хвилині забила Аделіна Власенко. За команду Венесуели забивали Ельяніз Пас, Валеська Гутельяс та Агілар.

Ця перемога принесла Україні перше в історії "золото" у футзалі на юнацьких Олімпійських іграх (до цього "синьо-жовтим" не вдавалося навіть пройти кваліфікацію з моменту дебюту футзалу на Іграх у 2018 році). Зазначається, що українки вдруге на цьому турнірі перемогли збірну Венесуели – на груповому етапі матч між цими командами також завершився перемогою "синьо-жовтих" у додатковий час (5:4).

Загалом на юнацькій Олімпіаді-2026 збірна України наразі має у своєму активі три золоті медалі (дзюдоїст Хазар Гейдаров, метальниця молота Міланія Кохан та дівоча збірна з футзалу), дві срібні (фехтувальниця Аліна Дмитрук, скороход Віталій Тарасюк) та три бронзові нагороди (скороходка Дарина Козка, борець Микита Кузьменко, боксерка Євангеліна Петрук).

Джерело: https://suspilne.media/sport/1450547-ukraina-viborola-perse-v-istorii-zoloto-u-divocomu-futzali-na-unackij-olimpiadi/