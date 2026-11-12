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Події

Європа може долучитися до мирних переговорів щодо України найближчим часом, зустріч посланців США у Москві буде вирішальною – президент Фінляндії

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Президент Фінляндії Александр Стубб зазначає, що нещодавні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та РФ демонструють перші обережні зрушення у мирному процесі, а вже найближчими тижнями до діалогу може долучитися Європа.

Про це повідомила головна міжнародна ведуча телеканалу CNN Крістіан Аманпур після спілкування з фінським лідером, а також свідчать заяви самого Стубба.

"Президент Фінляндії розмовляв із американськими та українськими перемовниками після переговорів в Абу-Дабі сьогодні, і каже мені, що "ми бачимо деякі обережні кроки вперед", але завтрашня зустріч у Москві буде вирішальною. Якщо Європа зможе бути за столом переговорів у майбутніх розмовах, додає він, "це саме по собі буде прогресом", – написала Аманпур у соцмережі X.

За словами Стубба, ще два тижні тому переговорний процес перебував на межі зриву, однак в Абу-Дабі вдалося відновити тристоронній діалог, одним із практичних результатів якого стане масштабний обмін військовополоненими.

Фінський лідер наголосив, що ключовою для подальшої динаміки стане запланована зустріч американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві. Протягом найближчої доби посередники зі США проведуть консультації з обома сторонами, проте остаточні рішення ухвалюватимуть безпосередньо президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля.

Стубб також припустив, що нова технічна зустріч щодо врегулювання війни вже в чотиристоронньому форматі – за безпосередньої участі представників Європи – може відбутися протягом найближчих одного-двох тижнів.

Джерело: https://x.com/amanpour/status/2120584842719203813?a=BXNocXZNXxfoDrHf_ww&s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #стубб #фінляндія
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