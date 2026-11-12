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Понад 20,5 тис. українських дітей депортовано до РФ, повернути вдалося 2 790 – глава дипломатії ЄС

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Понад 20 500 українських дітей були незаконно депортовані Росією, з яких станом на листопад додому вдалося повернути лише 2 790, заявила високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту.

"Понад 20 500 українських дітей депортували до Росії. Із них станом на цей місяць повернули 2 790", – повідомила Каллас.

Глава європейської дипломатії наголосила, що у звіті ОБСЄ детально описується цілеспрямована, організована Росією кампанія зі знищення національної ідентичності дітей на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, окупанти створили систему незаконного усиновлення викрадених дітей.

Каллас нагадала, що Європейський Союз запровадив санкції проти осіб та організацій, причетних до злочину, зокрема проти таборів утримання. До відповідного санкційного списку, серед іншого, було внесено табір "Сондовон" у Північній Кореї, де також виявили депортованих українських дітей.

Окрім санкційного тиску на Росію та її спільників, ЄС виділив майже 30 млн євро на гуманітарну допомогу українським дітям, підкреслила вона.

Джерело:https://x.com/kajakallas/status/2120574309173207522?a=Dg-W8HqHTmLwOul2_MA&s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#депортація #діти #каллас #єс
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