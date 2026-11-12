МЗС України відкидає заяви РФ про використання повітряного простору Балтії на тлі повідомлень Естонії про заліт безпілотників

Міністерство закордонних справ України категорично спростувало заяви Росії щодо нібито свідомого спрямування українських дронів у повітряний простір країн Балтії, наголосивши, що зміна траєкторії безпілотників є наслідком роботи російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Заява українського відомства пролунала у відповідь на повідомлення глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни про порушення естонського повітряного простору.

Як повідомив раніше Цахкна, під час ранкових атак на цілі в Росії кілька дронів на короткий час увійшли в повітряний простір Естонії.

"Дозвольте нам бути абсолютно чіткими: Естонія ніколи не уповноважувала жодну державу використовувати дрони в нашому повітряному просторі. Повітряна оборона НАТО відреагувала оперативно, і ми повідомили союзників. Важливо підкреслити, що дрони, які входять у повітряний простір Балтії, є прямим наслідком повномасштабної війни агресії Росії проти України", – зазначив очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

У відповідь на цей допис та російські звинувачення речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Київ не просив дозволів на використання чужого неба, оскільки маршрути дронів пролягають виключно над РФ.

"Ми відкидаємо безпідставні претензії Росії щодо того, що Україна спрямовувала активи в повітряний простір наших балтійських партнерів. Ми ніколи не отримували "дозволу на використання балтійського повітряного простору" – тому що ніколи не зверталися з таким проханням", – написав Тихий у соціальній мережі X.

За його словами, українські далекобійні удари по законних цілях на території РФ здійснюються через російський повітряний простір, а інциденти із зальотом дронів на територію інших держав можуть виникати саме тоді, коли Росія відхиляє їхню траєкторію за допомогою засобів РЕБ.

Речник МЗС підкреслив, що єдиною першопричиною будь-яких подібних інцидентів є збройна агресія РФ, а кожен український удар є вимушеною відповіддю на російський терор проти цивільного населення, міст та інфраструктури.

"Будь-які спроби російської пропаганди перекласти провину на Україну чи Балтійські держави є абсурдними. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Естонії та інших балтійських країнах щодо цього та інших інцидентів. Ми вдячні нашим партнерам в Естонії та інших балтійських країнах за те, що вони поділяють цю оцінку, та за їхню підтримку України", – підсумував Тихий.

Джерело: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2120588009280032775?a=EqGaASN4dy4XoNBUryY&s=20