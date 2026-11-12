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Події

Чехія може поставити Україні 16 літаків L-39 Skyfox та допоможе у відновленні енергосистеми – віцепрем'єр Гавлічек

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Чехія розглядає можливість постачання Україні 16 літаків L-39 Skyfox, а також розширює присутність чеського бізнесу в українській енергетиці та газовидобутку.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек у середу в Києві за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

"Чотири з них (літаків – ІФ-У) вже були підтверджені раніше, тепер їх було ще 12, і попереднє підтвердження того, що це може статися", – заявив Гавлічек.

Під час візиту чеський урядовець спільно з віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України Денисом Шмигалем відкрили українсько-чеський бізнес-форум. Сторони підписали меморандум про взаємну співпрацю в галузях атомної енергетики, гідроенергетики та відновлюваних джерел, а також низку угод між чеськими та українськими компаніями, зокрема за участю виробника енергетичних технологій Litostroj. Крім того, Гавлічек і Шмигаль здійснили візит на одну з українських атомних електростанцій.

За словами Гавлічека, Чехія готова допомогти у відновленні пошкодженої російськими атаками української системи передачі електроенергії.

Окремою темою переговорів стало розширення діяльності чеських газовидобувних компаній. Під час зустрічей із главою українського уряду Сергієм Корецьким та начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким обговорювалася можливість розширення роботи чеської компанії MND (MND Ukraine), яка вже веде видобуток на Львівщині, на інші регіони України та отримання нових ліцензій.

До Києва прибула найбільша в історії двосторонніх відносин чеська делегація у складі близько 100 осіб, переважну більшість якої становлять бізнесмени. Серед учасників – представники енергетичної групи MND, аерокосмічної та оборонної PBS group, а також компанії STV group (єдиного в Чехії виробника боєприпасів великого калібру).

За даними Міністерства промисловості і торгівлі Чехії, минулого року експорт чеських товарів до України зріс на 40,9% (порівняно з 2023 роком) і сягнув близько 63,2 млрд крон, тоді як імпорт українських товарів становив 38,8 млрд крон.

Джерело: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-havlicek-navsteva-delegace-smyhal.A261111_132545_domaci_aoc

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#літаки #чехія #енергетика
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