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У НАТО схвалюють удари України по російських НПЗ і наголошують на неприпустимості нав'язування територіальних поступок – ЗМІ

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Заступник верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО Джон Стрінгер високо оцінив успішні українські операції проти російської нафтопереробної інфраструктури та наголосив, що виключно Київ має право визначати майбутнє своїх суверенних територій.

"Це шкодить Путіну. Він думав, що зараз втрутиться, створить нову архітектуру безпеки в Європі, яка почалася в Україні на початку 2022 року, і його в цьому дуже розчарували. Те, чого Україна змогла досягти завдяки уяві, інноваціям та волі, є неймовірним, і ми повинні віддати цьому належне", – заявив Стрінгер в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Він підкреслив, що західні союзники повинні "вітати" успіхи Києва в цих атаках, попри заклики президента США Дональда Трампа припинити удари по російських дизельних НПЗ через занепокоєння зростанням цін на енергоносії.

Коментуючи триваючі в Абу-Дабі переговори щодо припинення війни та нової архітектури безпеки, де НАТО представляє головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу Алексус Гринкевич (у статусі командувача Європейського командування США для надання консультацій американським лідерам), Стрінгер висловив сумнів у щирості намірів Кремля.

За його словами, наразі мало доказів того, що Володимир Путін відмовився від своїх максималістських цілей зразка 2022 року, які передбачали анексію українських територій. Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску на Київ задля відмови від частини Донецької та Луганської областей, Стрінгер категорично наголосив, що "щодо території, то це абсолютно єдине (право – ІФ-У) для українців".

Джерело: https://www.euronews.com/2026/11/11/we-should-salute-ukraine-for-military-campaign-against-russian-diesel-infrastructure

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Редактор · Політичні новини
#нато #переговори #рф #нпз
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