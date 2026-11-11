Литва надасть Україні необхідне енергетичне обладнання на тлі загрози нових російських атак – Зеленський

За результатами переговорів із президентом Литви Гітанасом Наусєдою ухвалено рішення про передачу Україні необхідного енергетичного обладнання, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорили і про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку. Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які об'єкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21791