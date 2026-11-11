Українські морпіхи вперше десантували з повітря наземного робота-камікадзе на лівий берег Дніпра та знищили позицію операторів БпЛА РФ – ВМС ЗСУ

Українські морські піхотинці здійснили унікальну бойову операцію, вперше успішно десантувавши з повітря наземний роботизований комплекс (НРК) на тимчасово окупований лівий берег річки Дніпро, що дозволило ліквідувати позицію російських операторів безпілотників. Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.

"426 окремий полк безпілотних систем силами взводу НРК разом з розрахунками FPV, бомберів та розвідувальних БпЛА провели комбіновану роботу: БпЛА "Перун" доставив на лівий берег НРК типу "камікадзе" з бойовою частиною 7 кг. Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю", – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі відомства.

У ВМС зазначили, що після повітряного десантування робот самостійно продовжив рух визначеним маршрутом. Під час просування з його борту та за допомогою засобів повітряної розвідки виявлялися додаткові позиції противника, по яких одразу завдавали ударів FPV-дронами.

Фінальною ціллю наземного безпілотника стала будівля, де була облаштована позиція ворожих операторів БпЛА.

"Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV", – розповіли у Військово-морських силах, додавши, що українські підрозділи виконали завдання без втрат особового складу, а всі етапи операції були зафіксовані на відео.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/23068