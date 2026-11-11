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Кабмін виділив додаткові 1,8 млрд грн із Держфонду регіонального розвитку на 113 проєктів у громадах – Корецький

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Кабінет Міністрів України на засіданні в середу спрямував додаткові 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на реалізацію 113 інфраструктурних проєктів у різних регіонах країни, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми спрямували додатково 1,8 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку. За ці кошти буде реалізовано 113 проєктів по всій країні. Найбільше – в освітній сфері. Це ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів", – написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника уряду, у медичній галузі кошти буде спрямовано на ремонт лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема для військовослужбовців. Також фінансування передбачено на модернізацію водопостачання (будівництво нових водогонів, водозаборів та очисних споруд) і заходи з енергоефективності, серед яких утеплення будівель та встановлення автономних джерел живлення.

Корецький наголосив, що перелік проєктів для фінансування визначали безпосередньо самі громади відповідно до своїх нагальних потреб.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/1092

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#регіони #фінансування #уряд
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