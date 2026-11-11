Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають повернутися в Україну, водночас додавши, що причини виїзду в кожного різні.

"Якщо вони мобілізаційного віку, я, звісно, хотів би, щоб вони були в Україні. І, звісно, ми хотіли б дуже сильно, щоб вони повернулися. Але, знову ж таки, це дуже складне питання, тому що є багато різних підстав, чому люди виїхали", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення з України виїжджала велика кількість людей, а багато сімей були розділені: чоловіки залишалися на фронті, тоді як дружини з дітьми виїжджали за кордон.

За словами президента, через тривалу розлуку багато сімей розпалися, тому питання повернення українців є складним.