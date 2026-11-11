Зеленський: для переговорної команди США також важливо отримати результат до кінця року

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Київ. 11 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент України Володимир Зеленський вважає, що американська переговорна команда зацікавлена в досягненні результату в переговорах щодо завершення війни до кінця 2026 року.

"Багато залежить сьогодні від формату діалогу американської сторони з російською стороною завтра. Я не знаю, який формат вони оберуть. Я вважаю, що для американців також дуже важливо для цієї переговорної команди отримати результат в цьому році, на мій погляд. Від того, що ми бачимо, що відбувається. І мені здається, що вони цього дійсно дуже хочуть", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Президент також додав, що у 2027 році може бути "зміна політичного ландшафту" у Європі, тому зараз всі учасники переговорного процесу хочуть дійсно отримати результат до 2027 року.

"Тому, я думаю, один з переговорників так і каже, тому що негатива під час розмови не було. Я не знаю всіх деталей, а я думаю, що там все одно були трішечки історії Росії, але вже ми не звертаємо увагу", – пояснив Зеленський.

Водночас він наголосив, що йому хотілося, щоб американські представники повернулися у Дублін з конкретикою.

"Я не дуже в це вірю, дайте мені бути скептиком в цій команді, але все одно надія є. Ми розуміємо, з ким ми маємо справи, що вони не будуть до всього позитивні, але чи може бути прогрес? Так", -зазначив глава держави.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) заявив про "хороший імпульс" для "пошуку рішення ще до настання нового року" і закликав узгодити дату наступного раунду перемовин якнайшвидше.

На брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу він відзначив ряд досягнень у переговорах, зокрема щодо "інших питань, про які ми наразі не можемо розголошувати". "Ми досягли справді значного прогресу, і я закликаю вас відвідати Москву, а потім повернутися до нас, у Дублін, щоб, так би мовити, провести друге засідання, визначити дату та оголосити дату наступної сесії якомога швидше. Оскільки, на мою думку, у нас є хороший імпульс для того, щоб знайти рішення ще до настання нового року", – сказав Арахамія.