Україна не погодиться залишити Донбас заради припинення війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитися на вихід з Донбасу заради припинення війни, оскільки це питання стосується незалежності країни.

"Американська сторона дуже часто порушувала тему Донбасу, частини нашої української землі. І, звісно, вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. Це неможливо – говорити з нами таким чином, коли це про незалежність нашої країни", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

За його словами, американська сторона намагається знайти різні варіанти вирішення цього питання, однак він не став розкривати подробиці таких пропозицій.

Зеленський зазначив, що можливість припинення війни значною мірою залежить від готовності США тиснути на Росію та формату американсько-російського діалогу.

Він також наголосив, що такі чутливі питання мають обговорюватися та вирішуватися на рівні лідерів держав.