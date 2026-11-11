Зеленський: американська сторона більш позитивно ставиться до участі Європи у перемовинах

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Київ. 11 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Європа повинна бути за столом перемовин, американська сторона ставиться до цього більш позитивно та більш тепло, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також, що дуже важливо, прийнято рішення, я підкреслюю, що це дуже важливо, що Європа повинна бути за перемовним столом. І також це був сигнал від американської сторони. Ми завжди це підтримували. І дуже важливо, що зараз ми бачимо зміну температури цього питання. Більш позитивно, більш тепло відноситься американська сторона до цього", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Президент наголосив, що Україна хоче, щоб наступного разу Європа була присутньою як рівноправний учасник відповідних переговорів.

Також він зазначив необхідність вибрати у листопаді представника від Європи для участі у перемовинах.

"Ми це маємо зробити у листопаді, тому що ми розраховуємо, що ці переговори будуть продовжуватися. Нам потрібні конкретні люди", – сказав Зеленський.