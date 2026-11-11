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Зеленський і прем'єр Ірландії обговорили деталі drone deal між країнами

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Зеленський і прем'єр Ірландії обговорили деталі drone deal між країнами

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Дубліна обговорив з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном деталі drone deal між країнами, санкційну роботу та посилення України перед зимою.

"Ми обговорили сьогодні деталі нашої угоди drone deal і пріоритет там безпеки на морі, морські дрони. Ми готові допомагати, а з цим ми готові до копродукції з Ірландією. Ми розраховуємо, що drone deal з Ірландією може працювати", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Також президент повідомив, що Ірландія братиме участь в Коаліції укриттів. Крім того, під час зустрічі лідери обговорили європейську санкційну роботу.

"Санкції дуже потрібні і тут не можна зупинятись, не можна розслаблятись, допоки Росія не зупиниться. Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на Путіна, на його систему, так і бізнесів, через які Росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку", – зазначив Зеленський.

Він закликав всіх партнерів в Європі та у світі сконцентруватися на тому, щоб обмежити російське виробництво зброї.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#дрони #зеленський #ірландія
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