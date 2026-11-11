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Прем'єр Ірландії: будь-яка угода про мир має визнавати суверенітет України і її територіальну цілісність

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Прем'єр Ірландії: будь-яка угода про мир має визнавати суверенітет України і її територіальну цілісність

Будь-яка угода про мир має визнавати суверенітет України і її територіальну цілісність, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пан Зеленський мені розповів про те, що відбувається в Абу-Дабі і про ситуацію, яка відбувається в Україні. Ми домовилися, що будь-яка угода про мир має визнавати суверенітет України і її територіальну цілісність, а так само право народу України на визначення власного майбутнього", – сказав Мартін на пресконференції у Дубліні у середу.

Він також наголосив, що вірить в майбутнє України в Європи, і додав, що Ірландія працює над тим, щоб Україна мала доступ до фінансів, які їй потрібні для того, щоб себе захищати проти російської агресії.

"Ми працюємо на підтримку України і так само на те, що потрібно Україні на 2027 рік", – зазначив він.

За словами Мартіна, Ірландія також буде робити все, щоб відкрити два останні кластери щодо перемовин України до вступу ЄС до кінця свого головування в Раді Європейського Союзу у цьому році.

"Ми готові робити більше, щоб зберегти тиск на Росію за допомогою жорстких санкцій. І Ірландія, і ми, як головуючі в Раді Європейської України, готові підтримати Україну", – наголосив прем'єр.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#підтримка #мир #ірландія
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