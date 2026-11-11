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Зеленський: для переговорної команди США також важливо отримати результат до кінця року

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Зеленський: для переговорної команди США також важливо отримати результат до кінця року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що американська переговорна команда зацікавлена в досягненні результату в переговорах щодо завершення війни до кінця 2026 року.

"Багато залежить сьогодні від формату діалогу американської сторони з російською стороною завтра. Я не знаю, який формат вони оберуть. Я вважаю, що для американців також дуже важливо для цієї переговорної команди отримати результат в цьому році, на мій погляд. Від того, що ми бачимо, що відбувається. І мені здається, що вони цього дійсно дуже хочуть", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Далі буде

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #перемовини #зеленський
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