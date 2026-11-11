Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Українська сторона очікує, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після своєї зустрічі в Москві поділяться баченням російської сторони щодо гуманітарного треку, можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, енергетичного перемир'я, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сторони обговорювали можливість обміну військополонених. Тисяча на тисячу, може, тисяча двісті вийде. Це було б дуже позитивно. Я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити. Але все буває. Друге питання – це гарантії безпеки. Обговорювали кілька форматів гарантії безпеки для України", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.

Президент також наголосив на необхідності зустрічі на рівні лідерів, оскільки там мають обговорюватися питання, на які переговорні команди не мають мандату, зокрема це територіальні питання.

"Безумовно, піднімаються питання, які стосуються припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі. Американська сторона говорить про те, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але, тим не менш, ми думаємо, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підніматися", – додав Зеленський.

Він додав, що розраховує зустрітися з представниками Трампа у Дубліні у четвер ввечері.

Як повідомлялося, представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер у четвер матимуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві, а потім вирушать до Дубліна, де мають намір зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Кушнер повідомив на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.