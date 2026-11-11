Зеленський доручив перевірити звіти областей щодо забезпечення теплом та енергетичним обладнанням після обстрілів РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям спільно з РНБО та Офісом президента перевірити звіти обласних адміністрацій щодо забезпечення регіонів теплопостачанням та енергетичним обладнанням після російських обстрілів.

"Очікую на повну і правдиву інформацію", – наголосив глава держави за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах, повідомивши про це у Facebook у середу.

За словами Зеленського, під час наради також оновили потреби регіонів в енергетичному обладнанні, техніці та конкретних заходах підтримки. Ці питання Україна планує обговорити з визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії.

Крім того, учасники наради заслухали доповіді про відновлювальні роботи на Дніпропетровщині, в Одеській області та на Донеччині. Окремо обговорили ситуацію в Краматорську.

"Також прем'єр-міністр доповів про реалізацію рішень в Києві щодо резервних транспортних схем. Окремо обговорили з командувачем Повітряних Сил ЗСУ параметри захисту визначених об'єктів розподілу та передачі електрики та логістичних об'єктів, які росіяни цими днями намагаються атакувати особливо активно. Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", – наголосив Зеленський.