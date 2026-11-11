Посли ЄС погодили санкції проти 50 російських банків у межах нових обмежень проти РФ

Посли країн Європейського Союзу погодили нові санкції проти Росії, які охоплюють 50 російських банків, причетних до фінансування агресії проти України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на обізнаного з результатами засідання дипломата ЄС.

Загалом нові санкційні списки охоплюватимуть 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, кібератак і гібридної діяльності.

Зокрема, за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України до санкційного переліку планують внести 12 фізичних та 101 юридичну особу, серед яких 50 російських банків.

"У санкційні списки за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України буде включено 12 фізичних та 101 юридичну особу. Серед цієї сотні – 50 російських банків", – йдеться в коментарі співрозмовника видання.

Нові санкційні обмеження ЄС також охоплять 30 фізичних осіб та одну юридичну особу за причетність до гібридної діяльності Росії, а ще одну юридичну особу планують внести до санкційного списку за кібератаки. Крім того, обмеження стосуватимуться компаній, які сприяють діяльності російського тіньового флоту. Остаточно санкційні списки мають затвердити на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в понеділок, 16 листопада.