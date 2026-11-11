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Президент Вірменії підписав закон про ратифікацію рамкової угоди зі США щодо проєкту "Маршрут Трампа"

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Президент Вірменії підписав закон про ратифікацію рамкової угоди зі США щодо проєкту "Маршрут Трампа"

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію рамкової угоди про стратегічну співпрацю зі США щодо проєкту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity), повідомила пресслужба глави держави.

Рамкову угоду зі США щодо проєкту TRIPP парламент Вірменії ратифікував 28 жовтня. За ратифікацію угоди проголосували 63 депутати – лише представники правлячої фракції "Громадянський договір", проти проголосували 32 депутати від опозиції.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту TRIPP розпочато на території республіки.

У серпні 2025 року Пашинян, президенти США та Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали декларацію, в якій ішлося про те, що Єреван працюватиме з Вашингтоном і третіми сторонами над формуванням рамок проєкту TRIPP, що передбачає будівництво автомобільної, залізничної та нафтогазової інфраструктури. TRIPP має з'єднати основну територію Азербайджану з Нахічеванською автономною республікою через територію Вірменії дорогою протяжністю 42 км і далі – з Туреччиною.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#закон #вірменія #tripp
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