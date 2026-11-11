Лідери ЄС обговорять призначення свого представника в переговорах щодо завершення війни РФ проти України, але згоди не очікують – ЗМІ

Лідери країн Європейського Союзу на неформальному саміті в Дубліні 13 листопада обговорять можливість визначення єдиного представника ЄС для участі в переговорах щодо припинення війни Росії проти України, однак досягнення домовленості з цього питання найближчими днями малоймовірне.

Про це заявив офіційний представник ЄС на брифінгу в середу, 11 листопада, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на його заяву.

За словами представника ЄС, голова Європейської ради Антоніу Кошта надасть лідерам можливість висловитися щодо ролі Європи в переговорному процесі з урахуванням результатів зустрічей в Абу-Дабі.

Він також зазначив, що може настати момент, коли європейським представникам доведеться безпосередньо вести переговори з Росією.

"Якщо ви запитуєте, чи очікую я, що вдасться домовитися про призначення спеціального представника, моя відповідь – ні, не очікую…Думаю, може настати момент, коли європейцям потрібно буде безпосередньо поговорити з російською стороною. Є питання, які, можливо, доведеться вирішувати між нами та Росією", – сказав офіційний представник ЄС, не уточнивши, коли це може відбутися.

Він наголосив, що голова Європейської ради Антоніу Кошта розпочав консультації з усіма 27 лідерами країн-членів щодо можливого призначення спецпредставника ще на початку 2025 року. Згодом це питання обговорювали в Європейській раді, однак досягти згоди не вдалося. У червні 2026 року лідери підтвердили, що з питань, які належать до компетенції ЄС, Союз представляють його інституції відповідно до установчих документів організації.

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні звернулася до голови Європейської ради Антоніу Кошти із закликом до грудня 2026 року визначити кандидата, який міг би представляти весь Європейський Союз на можливих переговорах щодо припинення російсько-української війни.