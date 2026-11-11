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Італія може скоротити постачання Україні ракет для систем ППО SAMP/T через обмежені запаси – ЗМІ

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Італія може скоротити постачання Україні ракет для систем ППО SAMP/T через обмежені запаси – ЗМІ

Італія може зіткнутися з обмеженими можливостями подальшого постачання Україні ракет Aster для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T через необхідність зберігати власні запаси та обмежені можливості оборонної промисловості нарощувати виробництво, повідомляє агентство ANSA.

За даними агентства, до наступного, засекреченого пакета військової допомоги Україні можуть увійти компоненти для підтримання оперативної спроможності вже переданої українській стороні франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T. Водночас запаси ракет Aster, якими оснащений цей комплекс, можуть скорочуватися, що обмежуватиме можливості їх подальшого постачання.

"Я все одно не можу розкривати вміст пакета", – заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, коментуючи склад майбутньої допомоги.

ANSA зазначає, що не виключена можливість фактичного призупинення Італією постачання таких ракет, як це раніше зробила Німеччина щодо систем Patriot. Серед можливих причин – необхідність захисту національної безпеки та збереження власних запасів озброєння.

Можливості Італії щодо подальшого постачання окремих видів озброєння, зокрема систем ППО, обмежені через недостатні запаси та труднощі з оперативним нарощуванням виробництва. Попри це, військова підтримка України триватиме, а значну частину наступного пакета допомоги можуть становити генератори й обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок російських ударів енергетичної інфраструктури напередодні зимового періоду.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#допомога #військова #італія
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