Учасники очолюваної Великою Британією військової коаліції посилять співпрацю на Балтиці

Країни – учасниці коаліції JEF (UK Joint Expeditionary Force, Об'єднані експедиційні сили Великої Британії) підписали угоду про співпрацю в розвитку військово-морських сил, повідомила в середу пресслужба литовського Міноборони.

"Країни – учасниці JEF взяли на себе зобов'язання зміцнювати інтеграцію, оперативну сумісність і спільну боєготовність своїх військово-морських сил у Балтійському морі, на Крайній Півночі та в Північній Атлантиці", – йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві республіки повідомили, що планується тісніша співпраця в гармонізації доктрин, військової підготовки, оперативного планування, логістичних рішень і розвитку потенціалу.

"Мета цієї співпраці – забезпечити готовність військово-морських сил країн – учасниць JEF до швидкої та ефективної координації дій, проведення спільних операцій і взаємної сумісності можливостей", – додали там.

До коаліції JEF, заснованої 2014 року, входять Велика Британія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.