Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Учасники очолюваної Великою Британією військової коаліції посилять співпрацю на Балтиці

1 хв читати
Додати як джерело
Учасники очолюваної Великою Британією військової коаліції посилять співпрацю на Балтиці

Країни – учасниці коаліції JEF (UK Joint Expeditionary Force, Об'єднані експедиційні сили Великої Британії) підписали угоду про співпрацю в розвитку військово-морських сил, повідомила в середу пресслужба литовського Міноборони.

"Країни – учасниці JEF взяли на себе зобов'язання зміцнювати інтеграцію, оперативну сумісність і спільну боєготовність своїх військово-морських сил у Балтійському морі, на Крайній Півночі та в Північній Атлантиці", – йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві республіки повідомили, що планується тісніша співпраця в гармонізації доктрин, військової підготовки, оперативного планування, логістичних рішень і розвитку потенціалу.

"Мета цієї співпраці – забезпечити готовність військово-морських сил країн – учасниць JEF до швидкої та ефективної координації дій, проведення спільних операцій і взаємної сумісності можливостей", – додали там.

До коаліції JEF, заснованої 2014 року, входять Велика Британія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#коаліція #співробітництво #вмс #балтія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що відомство не відмовилося від запуску проєкту Science.City, але працює над зміною концепц…

Читати
На перемовинах в Абу-Дабі сторони змогли викласти свої позиції, в яких залишаються суттєві розбіжності, – Умєров

На перемовинах в Абу-Дабі сторони змогли викласти свої позиції, в яких залишаються суттєві розбіжності, – Умєров

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров назвав головним результатом перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада домовленості про обмін…

Читати
Визначення представника від Європи на переговорах буде більшим досягненням, ніж згода РФ на її участь, – Кушнер

Визначення представника від Європи на переговорах буде більшим досягненням, ніж згода РФ на її участь, – Кушнер

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що визначення єдиного представника, який говоритиме від імені Європи на переговорах про мир, стане…

Читати