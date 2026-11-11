Зеленський прибув до Дубліна для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, а також переговори з американською командою Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Він уточнив, що також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою у складі Віткоффа та Кушнера.