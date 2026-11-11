Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський прибув до Дубліна для участі в саміті Європейської політичної спільноти

1 хв читати
Додати як джерело
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, а також переговори з американською командою Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Він уточнив, що також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою у складі Віткоффа та Кушнера.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#саміт #зеленський #ірландія
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що відомство не відмовилося від запуску проєкту Science.City, але працює над зміною концепц…

Читати
На перемовинах в Абу-Дабі сторони змогли викласти свої позиції, в яких залишаються суттєві розбіжності, – Умєров

На перемовинах в Абу-Дабі сторони змогли викласти свої позиції, в яких залишаються суттєві розбіжності, – Умєров

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров назвав головним результатом перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада домовленості про обмін…

Читати
Визначення представника від Європи на переговорах буде більшим досягненням, ніж згода РФ на її участь, – Кушнер

Визначення представника від Європи на переговорах буде більшим досягненням, ніж згода РФ на її участь, – Кушнер

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що визначення єдиного представника, який говоритиме від імені Європи на переговорах про мир, стане…

Читати