Курбатов: для того, щоб вносити зміни в закон про академдоброчесність, треба ще подивитися, як він працює

Заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов заявляє, що перед внесенням змін до закону "Про академічну доброчесність" необхідно напрацювати десяток випадків, щоб була статистика необхідних покращень.

"Для того, щоб вносити в нього зміни, треба подивитися, як це працює. Ми бачимо зараз лише перші приклади, коли відбуваються звернення, розгляд і подальші процеси. Дискусія в соцмережах показала, що не всі до кінця розуміють, що відмова закладу визнавати плагіат - це ще не крапка, а крапка з комою. Бо потім, якщо заявник обґрунтовано наполягає, він може звернутися до того ж Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), і це буде такий же розгляд, як і був до цього", – сказав Курбатов журналістам на Українському науковому форумі, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливих змін в закон "Про академічну доброчесність".

Він наголосив, що одного негативного прикладу замало, щоб робити висновки, а треба напрацювати хоча б з десяток кейсів для того, щоб у була статистика про те, що саме треба доопрацювати в чинному законі.

Раніше антиплагіатор, кандидат біологічних наук Олег Смірнов в мережі Facebook поскаржився на роботу нового закону "Про академічну доброчесність".

Зокрема, за його словами, на його скаргу щодо плагіату у кандидатській дисертації Євгена Легези, Дніпровський державний університет внутрішніх справ відмовити у позбавленні особи наукового ступеня, у зв'язку з відсутністю встановленого факту наявності академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.

"І щоб ви розуміли, які дурні розробляли той закон "Про академічну доброчесність", де скарга на рішення спецради спрямовується у той заклад, де працювала та рада, і що вона не буде визнавати свою помилку", – написав він.

В свою чергу, старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України, член наглядової ради державної установи "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Антон Сененко, коментуючи допис Смірнова, написав: "На жаль, є сенс констатувати, що на даний момент часу всі плагіатори в Україні стали фактично безкарними. Підтверджено експериментальним шляхом".

Він зауважив, що раніше скарги на плагіат подавалися до НАЗЯВО, а за новим законом скарга спрямовується до спеціалізованої вченої ради, де так званий плагіатор захистився, і далі спецрада має скаргу розглянути та позбавити плагіатора ступеня.

"В теорії все красиво – самоврядність навчальних закладів і наукових установ, відсутність "тиску" від центральних органів влади. Самі помилилися, самі визнали помилку, самі рішення скасували. Непокоячись в тому числі за репутаційні ризики. На практиці: ну яка нормальна спецрада, що складається з уважаємих людей (інколи теж плагіаторів) визнає, що людина, якій вони дали ступінь кандидата/доктора наук чи доктора філософії – плагіатор? Отож", – додав він.

Як повідомлялося, 18 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закону "Про академічну доброчесність". Він був введений в дію 31 липня 2026 року.

У квітні 2026 року Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що з імплементацією деяких норм даного закону можуть виникнути проблеми.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19sgT7Rbko/

https://www.facebook.com/share/p/1PyDVBrC1B/