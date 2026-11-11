Курбатов: недержавне фінансування науки суттєво зросло за останні роки

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов повідомляє, що за три роки фінансування наукової сфери в Україні зросло на 83%, але це все ще менше, ніж в країнах Європейського Союзу.

"За три останні роки ми наростили фінансування сфери на 83%. Чи багато це чи мало? Це пів відсотка ВВП. Але востаннє Україна такий показник мала у 2014 році. Після цього у нас був спад, і от нарешті ми почали вирівнюватися", – сказав Курбатов на Українському науковому форумі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що країни Європейського Союзі в середньому мають показник у фінансування наукової сфери в 2% від ВВП.

Водночас заступник міністра відзначив зміни структури фінансування університетської науки.

Зокрема, якщо в 2022 році державне фінансування становило 0,66 млрд грн, а недержавне – 0,33 млрд грн, то в 2025 році ці показники становили 0,71 млрд грн і 0,9 млрд грн відповідно.

"Якщо у нас вдвічі менше було доходів від міжнародних грантів і бізнесу у 2022 році, то в 2025 році у нас картинка змінилася. І це також говорить про те, що ми з вами змінюємося якісно, вчимося готувати заявки на міжнародні і державні гранти, вчимося працювати з бізнесом. Це дає свій результат", – заявив Курбатов.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення фінансування Міносвіти на 49,3 млрд грн, або на 18,2% порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм міністерства передбачено 319,3 млрд грн, з яких на підтримку науки та інновацій – 24,2 млрд грн.