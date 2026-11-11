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Бутенко анонсував збори Ради президентів академій наук за участі Міносвіти

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Бутенко анонсував збори Ради президентів академій наук за участі Міносвіти
Фото: Єгор Шуміхін

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко анонсував проведення зборів Ради президентів академій наук за участі Міносвіти у найближчі тижні.

"Ми реалізували проєкт, у межах якого майже 1 млрд грн був розподілений між науковими установами, які по певних показниках показали ті чи інші досягнення. Ми говорили із президентом Академії наук, що є що поправити і зробити досконалішим у цих відборах, і ми будемо намагатися це зробити разом. Дуже давно не проходили збори президентів академій наук, і ми працюємо над тим, щоб найближчі тижні провести такі збори", – сказав Бутенко на Українському науковому форумі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що такий формат надасть змогу почути, що міністерство може зробити зі свого боку для швидкого розвитку української науки.

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В свою чергу, заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов розповів, що на даній зустрічі одним із перших буде обговорюватися питання підвищення заробітних плат науковцям.

Рада президентів академій наук України – це постійно діючий колегіальний органом, що об'єднує президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України з метою координації наукової діяльності зазначених академій.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#академії #рада #наука
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