Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що відомство не відмовилося від запуску проєкту Science.City, але працює над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми.

"Давайте відверто говорити, що зниження податків для будь-якої сфери зараз є викликом. Коли Україна вимушена піднімати податки для інших сфер, оподатковувати посилки, розглядати підвищення податків для ФОПів, то нам стало складніше доводити, що саме для науки це треба здійснити саме зараз. В той же час ми не відмовляємось від цієї ідеї, ми переробляємо зараз концепцію. У нас є більш тісна співпраця з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій, сподіваємось на підтримку інших комітетів. Тобто ідея не померла, але вона трансформується через зміни зовнішніх обставин", – сказав Курбатов журналістам на Українському науковому форумі, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо перспектив реалізації проєкту Science.City.

На уточнення, чи мається на увазі, що механізм зі зниженням податків буде замінено на певні компенсаторні механізми, заступник міністра відповів ствердно.

"Так, скоріш за все ми підемо в компенсаторні механізми і переглянемо самих учасників, кого буде стосуватися цей компенсаторний механізм. Тобто напряму університетів, чи наукових установ, чи їх спін-офф-компаній спільно з бізнесом. Тобто ця модель зараз обговорюється", – дода він.

Що стосується оціночної суми коштів, що коштувало би державі запровадження Science.City з податковими пільгами, Курбатов зазначив, що це незначна сума.

"Якщо брати ПДВ, від якого ми хочемо відмовитись, тому що все-таки наука це точно не та сфера, яка може платити ще і ПДВ, це 40 мільйонів за 2025 рік. Це піщинка. Але ж політично це продавлювати дуже важко. І тут у нас виникає Міжнародний валютний фонд, Міністерство фінансів, з яким ми теж колаборуємо різними методиками, в тому числі і цим заходом", – додав він.

На самому форумі Курбатом закликав народних депутатів "дотиснути" впровадження проєкту Science.City.

"Без зміни зміни податкової і організаційної системи, в якій існує наша наук, ми не отримаємо технологічний і економічний результат, до якого ми прагнемо. Ми не можемо працювати з податками 70+%, із системою закупівель, зарегульованістю, купою звітності. Що ми могли – ми спростили, все інше зашито або в кодексах або в законах, які треба змінювати. Ми напрацювали рамку, треба це приймати", – заявив заступник міністра.

Science.City – це комплексна реформа інституту наукових парків, яка створить зручні та взаємовигідні умови для співпраці між науковими установами, університетами, бізнесом і державою. Ініціативу спрямовано на подолання бар'єрів, що гальмують інноваційну діяльність, як-от: податкове навантаження, складні процедури закупівель та бюрократизовані операційні процеси.

Реформа передбачає: спеціальний податковий пільговий режим; удосконалення корпоративного управління науковими парками; створення умов для реалізації митних преференцій під час імпорту виробничого та науково-дослідного обладнання; надання переваг в оренді державного й комунального майна; можливість для наукових парків інтегруватися у правовий режим Дія.City на гнучких умовах; проведення всіх закупівель без аукціонів і повну цифровізацію операційних процесів взаємодії з Міносвіти.

За анонсованою раніше моделлю, бізнес матиме такі вигоди: податкові пільги – 0% ПДВ для проєктів зі статусом державної підтримки; митні пільги – 0 грн при ввезенні дослідницького та виробничого обладнання; пільгові умови вступу до Дія.City – 5% ПДФО, 5% військовий збір, ЄСВ із мінімальної бази, середня заробітна плата від 600 до 800 євро перші 5 років діяльності, відсутність обмеження частки держави у статуті; доступ до інфраструктури університетів – лабораторії, дослідницьке обладнання, центри колективного користування науковим обладнанням, кампуси, оренда приміщень; можливість співпраці без тендерів та бюрократії; просте адміністрування – уся взаємодія через онлайн-кабінет, лише один електронний звіт на рік; залучення молодих талантів – студенти, стажисти, науковці.

Як повідомлялося, плани дій уряду на 2024 і на 2025 роки передбачали ініціювання окремого правового режиму провадження науково-інноваційної діяльності Science.City.

У квітні 2026 року Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявляв, що розраховує на запуск проєкту Science.City з 2027 року. В той же час, він констатував, що реалізація "вперлася" в Міністерство фінансів, оскільки вони вважають, що зараз не можна знижувати податки.