СБУ та Сили оборони уразили портову й нафтову інфраструктуру РФ в Усть-Лузі та ракетний корабель "Буян-М"

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на середу, 11 листопада, уразила об'єкти портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури РФ у порту Усть-Луга Ленінградської області, а також малий ракетний корабель "Буян-М" "Наро-Фомінськ", повідомляє пресслужба СБУ.

"У ніч на 11 листопада СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила важливі об'єкти портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури росії в порту Усть-Луга Ленінградської області", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За попередньою інформацією, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" безпілотники уразили інфраструктурні об'єкти, зокрема кілька резервуарів об'ємом по 30 тис. тонн кожен, що спричинило розлив нафтопродуктів. На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та виникла масштабна пожежа, загоряння також зафіксовано на терміналі АТ "Фактор" і залізничній станції Лужська.

За інформацією пресслужби Генерального штабу Збройних сил України, внаслідок ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі порту пошкоджено п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 тис. куб. м. Крім того, уражено установку гідрокрекінгу, де також виникла пожежа, апарат повітряного охолодження та насосну станцію. Під удар потрапив і причал, призначений для відвантаження нафтопродуктів на танкери.

У Генштабі зазначили, що Усть-Луга є одним із ключових російських портів на Балтійському морі, через термінали якого на експорт постачають нафту та нафтопродукти. Виручка від їх продажу надходить до бюджету РФ, з якого фінансується, зокрема, виробництво озброєння.

Окремо СБУ повідомила про ураження малого ракетного корабля "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М", який може застосовувати крилаті ракети "Калібр" та "Онікс"; судно було спущене на воду у 2022 році. Також відомство перевіряє інформацію про можливе знищення бойових вертольотів РФ.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу нафтову інфраструктуру росії, скорочуючи надходження до бюджету Кремля, який фінансує виробництво ракет, дронів та іншого озброєння для війни проти України", – наголосили у відомстві.