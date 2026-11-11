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Стало відомо про четверту жертву ворожого удару по ринку у Чорноморську

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Кількість загиблих у Чорноморську через ворожий удар по ринку зросла до чотирьох осіб – в лікарні померла ще одна людина, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв ворожого удару по Чорноморську зросла до чотирьох людей. Як щойно стало відомо, в лікарні від отриманих травм померла ще одна людина", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

За словами Кіпера, лікарі продовжують боротися за життя та здоров'я постраждалих.

Раніше було відомо про 11 постраждалих.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #чорноморськ #атака
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