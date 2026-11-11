Російські війська атакували три райони Дніпропетровської області, шестеро людей дістали поранень – ОВА

Унаслідок понад 10 російських атак безпілотниками та артилерією на три райони Дніпропетровської області шестеро людей дістали поранень, пошкоджено підприємство та автомобіль, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, у Павлограді внаслідок атаки пошкоджено підприємство. Поранень дістали 51-річні чоловік і жінка, які лікуватимуться амбулаторно.

"На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Понівечена автівка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 59-річного чоловіка та жінок 53 і 44 років. У Синельниківському районі цілили по Межівській громаді. У тяжкому стані госпіталізований 69-річний чоловік", – зазначає Ганжа у повідомленні, поширеному в телеграм-каналі.