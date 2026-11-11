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Понад 6 тис. навчальних закладів в Італії отримали хибні повідомлення про загрозу вибуху

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Понад 6 тис. навчальних закладів в Італії в середу отримали попередження, в яких стверджувалося, що на їхній території закладено бомбу, повідомляє агентство ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata).

Невідомі розіслали електронні листи до навчальних закладів по всій країні. Учні та персонал сотень шкіл були евакуйовані на час роботи саперів, однак у всіх випадках виявилося, що ніякої небезпеки немає.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що погрози, ймовірно, мали на меті "викликати тривогу та занепокоєння". Мелоні скликала міністрів на нараду для обговорення цієї ситуації. В четвер вона проведе зустріч з опозицією.

Раніше в середу попередження отримали деякі школи в Ірландії, Шотландії та Північній Ірландії.

Поліція Північної Ірландії провела "термінове розслідування", однак пізніше заявила, що повідомлення "не становлять реальної загрози".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Літературне редагування, переклад
#інциденти #школи #італія
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