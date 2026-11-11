Одна з шахт копальні "Суха Балка" залишилась без електропостачання через російську атаку на Кривий Ріг, шахтарів вивели на поверхню

Після російської атаки на Кривий Ріг шахта ім.Олександра Поля (колишня ім.Фрунзе) копальні ПрАТ "Суха Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи DCH Олександра Ярославського, залишилася без електропостачання.

Згідно з інформацією підприємства у середу, на момент знеструмлення під землею перебували дев'ятеро шахтарів. Завдяки злагодженій роботі працівників підприємства та гірничорятувальників ДГРЗ ДСНС України усіх дев'ятьох вдалося безпечно підняти на поверхню, з людьми все гаразд.

"Проте, зараз ми зіткнулися з іншою, не менш серйозною загрозою. Через повне знеструмлення шахти зупинено відкачування води з нижніх горизонтів", – констатується у повідомленні.

У компанії уточнили, що на відміну від багатьох інших промислових об'єктів, шахту неможливо просто зупинити, вимкнувши обладнання до відновлення електропостачання. Вода продовжує надходити у гірничі виробки незалежно від того, працює підприємство чи ні. Кожна година без водовідливу підвищує ризик затоплення горизонтів, пошкодження обладнання та втрати гірничих виробок. А неконтрольоване затоплення може мати наслідки, які вийдуть далеко за межі підприємства, зокрема, створити серйозну загрозу для довкілля.

"Звертаємося до всіх, від кого залежить вирішення цієї ситуації: необхідно невідкладно відновити електропостачання шахти або забезпечити альтернативне живлення водовідливного комплексу. Наразі, це питання не лише збереження підприємства, а й запобігання масштабній екологічній катастрофі", – підкреслюється у повідомленні.

Директор з корпоративних комунікацій DCH Steel Максим Мінюшкін у себе на сторінці в Facebook зауважив, що відсутність електроенергії на працюючій шахті – це, перш за все, техногенні та екологічні ризики для усього регіону.

"Маємо надію, що усі необхідні служби спрацюють, та живлення буде відновлено", – резюмував він.

На сторінці DCH Investment Management у середу також повідомляється, що із 1 листопада 2026 року шахта ім. Фрунзе ПрАТ "Суха Балка" (DCH Steel, Кривий Ріг) перейменована на честь дослідника Криворіжжя Олександра Поля. І додається, що Олександр Поль (1832-1890) – підприємець, громадський і культурний діяч, археолог та колекціонер. Його ім'я пов'язане з дослідженням і промисловим освоєнням залізорудних родовищ Криворіжжя.

У 1866 році Поль розпочав систематичну діяльність із дослідження та освоєння залізорудних родовищ в районі Кривого Рогу. Він власним коштом проводив дослідження родовищ, вивчав їхні запаси та шукав підприємців і інвесторів для організації видобутку.

Поль також шукав інвесторів для розробки родовищ і домагався будівництва залізниці, яка мала з'єднати Криворізький залізорудний район із вугільними родовищами Донбасу. Промисловий видобуток криворізької залізної руди розпочався у 1881 році, а у 1884 відкрили залізницю.

Рудник "Суха Балка" – одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Видобуває залізну руду підземним способом. До його складу входять шахти "Ювілейна" та ім. Поля (колишня ім. Фрунзе).

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв підприємства – 1172 чол.

Група DCH у травні 2017 року придбала рудник у групи Evraz.

Джерела: https://www.facebook.com/sukhabalka

https://www.facebook.com/DCHInvestmentManagement

https://www.facebook.com/maxim.minjushkin