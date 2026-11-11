Буданов: Переговори в Абу-Дабі були непростими, суттєвий результат досягнуто в обміні полоненими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав непростими переговори, що пройшли в Абу-Дабі 10-11 листопада, та наголосив, що позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки.

"Наше головне завдання – якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку нашої держави. Саме цього очікують від нас українці. Протягом двох днів в Абу-Дабі українська делегація працювала над пошуком шляхів завершення війни", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

"Переговори були непростими. Позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії", – наголосив він.

Як зазначив Буданов, окремий напрям переговорів – повернення українців з полону. "У цьому питанні маємо суттєвий результат. Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом".

"Вдячний Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за професіоналізм, наполегливість і зусилля, спрямовані на пошук рішень. Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння переговорному процесу та підтримку мирних зусиль", – написав Буданов.

"Продовжуємо роботу", – додав він.