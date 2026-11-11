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Безпілотники Нацгвардії з 24 лютого 2022р. доставили майже 6,2 тис. тонн вантажів

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Безпілотні системи Національної гвардії України (НГУ) від початку повномасштабного вторгнення доставили майже 6,2 тис. т вантажів, 70% із них – наземними роботизованими комплексами, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка.

Пресслужба посилається на відео, де зафіксовано, як наземний роботизований комплекс 14-ї бригади НГУ "Червона Калина" виконував логістичне завдання попри атаки ворожих дронів. Оператори двічі вивели його з-під удару, скоригувавши рух за перехопленим зображенням із камери ворожого FPV-дрона.

"Кожен доставлений вантаж – це маршрут, яким під ворожим вогнем не довелося йти людині", – наголосив Півненко, слова якого наводить пресслужба.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#роботи #нгу #вантажі
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