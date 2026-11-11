"Укрзалізниця" відкриває перше міжнародне залізничне сполучення для Житомира та Луцька

Уперше Житомир і Луцьк отримають міжнародне залізничне сполучення: АТ "Укрзалізниця" запускає поїзд №123/124 Київ – Холм, який курсуватиме через ці міста до польського Холма з можливістю пересадки на рейси до Варшави, Любліна та Познані.

Продаж квитків на новий маршрут розпочинається 11 листопада. Поїзд курсуватиме через день, а перший рейс запланований на 20 листопада.

"Поїзд курсуватиме через день. По парних числах він вирушатиме з Києва о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та в Луцьку о 4:22 і прибуватиме до Холма о 10:47. Там буде організовано зручну пересадку на рейси до Варшави, Любліна та Познані", – зазначили у дописі компанії, поширеному у телеграм-каналі.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15, зупинятиметься в Луцьку о 1:00 та Житомирі о 8:20. До Києва він прибуватиме об 11:15.

"Завдяки зручному графіку поїзд буде корисним і для подорожей Україною – між обласними центрами", – інформують в "Укрзалізниці".