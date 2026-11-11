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Сибіга у розмові з еміром Катару: Україна та Катар мають великий потенціал для спільної роботи – ми готові

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, поділився баченням ситуації на лінії фронту та потенціалом співробітництва.

Глава МЗС зазначив, що Катар досяг значних результатів у гуманітарних питаннях, допомагаючи повертати українських дітей, депортованих Росією, до їхніх сімей. Міністр Сибіга висловив вдячність від імені президента України Володимира Зеленського та всіх українців.

"Дипломатична вага Катару важлива для мирних зусиль. Я поділився нашим баченням ситуації на лінії фронту та шляху до припинення вогню. Україна та Катар мають великий потенціал для спільної роботи – від енергетичної та продовольчої безпеки до інвестицій. Ми готові", – зазначив Сибіга.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#катар #мзс
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