Ексміністр оборони Федоров спільно із засновником Lasar's Group Єлізаровим створили miltech-компанію Mission Defense Partners

Колишній міністр оборони Михайло Федоров та засновник Lasar's Group Павло Єлізаров створили miltech-компанію під назвою Mission Defense Partners (MDP), у межах якої планується працювати на міжнародному рівні, залучати інвестиції для українських стартапів та сучасні іноземні технології, що дозволять модернізувати безпілотники.

"Коли стало зрозуміло, що Федорова не збираються повертати на посаду, ми зустрілися й домовилися створити miltech-компанію, яка буде базуватися на основі нашого цивільного виробництва. Тобто компанію нового рівня, яка рухатиме всю українську оборонну промисловість вперед. Мовляв, будемо наймати розумних людей, які сьогодні не знаходяться у Силах оборони", – повідомив Єлізаров в інтерв'ю для DOU.

За його словами, наразі цивільне виробництво завантажене лише на 30%, однак компанія зацікавлена у використанні решти потужностей для виготовлення продукції на експорт.

За словами Єлізарова, MDP має трьох співвласників, однак ім'я третього партнера поки не розголошується. Самому Єлізарову належить приблизно третина компанії.

"Ми хочемо поєднати наш досвід, людський інтелектуальний капітал та новітні технологічні розробки, які впливатимуть на хід війни. Дуже важливий управлінський досвід Михайла Федорова, його стратегічне бачення", – наголосив засновник Lasar's Group.

Єлізаров в інтерв'ю також пояснив, що новостворена компанія зацікавлена у напрямку технології донаведення дронів у повітрі, рішеннями для протиповітряної оборони, тоді як однією з найболючіших тем, на його думку, зараз є ракети малої дальності. Зокрема, одним із завдань компанії є створення всепогодної ракети для знищення російських безпілотників типу Shahed.

За його словами, така ракета має бути недорогою, орієнтовно $20-25 тис. та ефективно працювати за різних погодних умов, зокрема, у туман, дощ і вітер.

"Щойно ми розв'яжемо цю задачу, Lasar's Group зможе їх використовувати", – підкреслив Єлізаров.

Загалом, на цивільному виробництві дронів, що стало основою створеної компанії MDP, працює до 1 тис. фахівців. Загалом відповідне виробництво почали розвивати у 2022 році, у час коли Lasar's Group не змогла знайти на ринку безпілотники, які відповідали б її бойовим потребам.

Окремим напрямком MDP є інвестиції в українські оборонні стартапи. Зокрема, згідно зі слів Єлізарова, Федоров проводив зустріч із компанією Palantir, на якій обговорювалось виділення коштів у межах інвестиційної програми для українських стартапів.

Він висловив сподівання, що найближчим часом усі угоди з Palantir будуть підписані та компанія виділить фінансування.

Раніше наприкінці вересня Федоров також анонсував запуск проєкту "Армії роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.