Загинула людина через атаку на Яготин на Київщині, є значні пошкодження цивільної інфраструктури

Російські окупаційні війська завдали удару по Яготину (Київська обл.), загинула людина, є значні пошкодження цивільної інфраструктури повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Серед дня російські ударні дрони атакували Яготин Бориспільського району. На жаль, внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранені", – написав він у Телеграмі у середу.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, за словами Ткаченка, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

"У будівлях двох дитячих садків вибито вікна. Формат навчання на завтра – дистанційний. Вже працюємо над ліквідацією наслідків", – написав він.

Також пошкоджено автомобіль, два житлових будинки та нежитлове приміщення значної площі. Триває ліквідація пожежі.