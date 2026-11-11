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Глави МЗС G7 підтримали зусилля США щодо досягнення миру в Україні шляхом переговорів

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Глави МЗС G7 підтримали зусилля США щодо досягнення миру в Україні шляхом переговорів

Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили підтримку зусиль США, спрямованих на досягнення миру в Україні шляхом прямих і предметних переговорів, а також наголосили на необхідності повного, всеосяжного та взаємного припинення вогню.

"Ми підтвердили нашу підтримку зусиль під проводом США, спрямованих на сприяння встановленню миру шляхом прямих і предметних переговорів. Ми наголосили на важливості досягнення повного, всеосяжного та взаємного припинення вогню", – йдеться у спільній заяві глав МЗС G7 за підсумками зустрічі в Парижі 9-10 листопада.

У заяві також наголошується, що взаємне припинення атак на всю енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі має стати важливим першим кроком до справедливого та тривалого миру.

Водночас міністри закордонних справ G7 підкреслили, що переговори щодо майбутньої безпеки Європи мають відбуватися за участю європейських країн.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #сша #g7
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