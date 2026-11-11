Глави МЗС G7 підтримали зусилля США щодо досягнення миру в Україні шляхом переговорів

Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили підтримку зусиль США, спрямованих на досягнення миру в Україні шляхом прямих і предметних переговорів, а також наголосили на необхідності повного, всеосяжного та взаємного припинення вогню.

"Ми підтвердили нашу підтримку зусиль під проводом США, спрямованих на сприяння встановленню миру шляхом прямих і предметних переговорів. Ми наголосили на важливості досягнення повного, всеосяжного та взаємного припинення вогню", – йдеться у спільній заяві глав МЗС G7 за підсумками зустрічі в Парижі 9-10 листопада.

У заяві також наголошується, що взаємне припинення атак на всю енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі має стати важливим першим кроком до справедливого та тривалого миру.

Водночас міністри закордонних справ G7 підкреслили, що переговори щодо майбутньої безпеки Європи мають відбуватися за участю європейських країн.