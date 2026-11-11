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Рух транспорту на ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієй" 12 листопада тимчасово обмежать

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Рух транспорту на українсько-румунському кордоні на пункті пропуску (ПП) "Солотвино – Сігету-Мармацієй" 12 листопада тимчасово обмежать з 08:00 до 16:00, повідомила Держприкордонслужба.

"Громадян, які планують поїздку до Румунії через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", просимо врахувати тимчасові обмеження. 12 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 буде обмежено в'їзд транспортних засобів до Румунії", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм у середу.

Причина – роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль.

"Радимо водіям заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Пішоходам також варто врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур", – зазначила пресслужба Держприкордонслужби.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#румунія #кордон #обмеження
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