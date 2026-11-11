Країни G7 продовжать постачати Україні ППО, далекобійну зброю та передадуть оборонні ліцензії

Країни G7 підтвердили намір продовжувати постачання Україні засобів і систем протиповітряної оборони, перехоплювачів та озброєння великої дальності, а також ліцензій для розширення власного військового виробництва.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС країн G7 за підсумками зустрічі в Парижі 9-10 листопада, оприлюдненій на сайті МЗС Великої Британії в середу.

У заяві зазначається, що міністри оцінили прогрес у виконанні зобов'язань щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони, зокрема системами та перехоплювачами, а також озброєнням великої дальності.

Окремо вони наголосили на важливості надання Україні ліцензій, які дадуть змогу нарощувати власне виробництво військової продукції та реалізовувати невід'ємне право на самооборону.

"Як ми зобов'язалися під час саміту G7 в Евіані, ми оцінили прогрес у постачанні Україні засобів, систем і перехоплювачів протиповітряної оборони, засобів ураження великої дальності та ліцензій, які дозволять їй нарощувати власне військове виробництво та реалізовувати своє невід'ємне право на самооборону. Ми й надалі налаштовані продовжувати та посилювати наші зусилля в цьому напрямі", – наголошується у спільній заяві.

Глави зовнішньополітичних відомств також підтвердили непохитну підтримку України та її народу в захисті територіальної цілісності, суверенітету, свободи й незалежності. Вони висловили солідарність з українцями, які потерпають від щоденних російських атак на житлові будинки, цивільну інфраструктуру та об'єкти культурної спадщини.