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Сили оборони знешкодили понад 3 тис. російських ударних БпЛА за перші десять днів листопада – Генштаб

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Сили оборони знешкодили понад 3 тис. російських ударних БпЛА за перші десять днів листопада – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України з 1 до 10 листопада знешкодили 3068 із 3519 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та "Пародія", запущених російськими військами по території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ці тисячі дронів так і не долетіли до своїх цілей", – зазначається в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

За даними Генштабу, із загальної кількості запущених російськими військами безпілотників 1695 були реактивними, з яких українська ППО знешкодила 1406, тоді як із 1824 звичайних "Шахедів" було перехоплено 1662.

"Російський агресор шукає нові способи прорвати наш захист, але Сили оборони щодня вдосконалюються. запроваджують нові методи протидії, нарощують можливості та роблять так, щоб якомога менше дронів ворога досягало мети", – інформують у відомстві.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#генштаб #оборона #цілі #бпла_рф
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