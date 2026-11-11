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Корецький: Ухвалені Радою на тижні законопроєкти відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фіндопомоги

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Корецький: Ухвалені Радою на тижні законопроєкти відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фіндопомоги
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Ухвалені Верховною Радою на поточному пленарному тижні законопроєкти відкривають шлях до отримання Україною наступної частини міжнародної фінансової допомоги, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, важливих для виконання наших міжнародних зобов'язань у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

"Вдячний народним депутатам за підтримку цих ініціатив. Уряд тісно співпрацює з парламентом. Усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах", – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, на поточному пленарному тижні Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу законопроєкт № 4327 щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та критеріям Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Рада також ухвалила в другому читанні та в цілому: законопроєкт №15437 щодо відновлення контролю за державною допомогою підприємствам; законопроєкт №15024 про запровадження спрощеної процедури банкрутства для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); законопроєкт №15503 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Євросоюзу та критеріям Європейської платіжної ради (EPC) для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA); законопроєкт №16037 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування ПДВ; законопроєкт №15555 щодо вдосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України (НБУ).

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Економіка
Редактор · Політичні новини
#фіндопомога #рада #премєр
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