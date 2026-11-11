Корецький: Ухвалені Радою на тижні законопроєкти відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фіндопомоги

Ухвалені Верховною Радою на поточному пленарному тижні законопроєкти відкривають шлях до отримання Україною наступної частини міжнародної фінансової допомоги, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, важливих для виконання наших міжнародних зобов'язань у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

"Вдячний народним депутатам за підтримку цих ініціатив. Уряд тісно співпрацює з парламентом. Усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах", – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, на поточному пленарному тижні Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу законопроєкт № 4327 щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та критеріям Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Рада також ухвалила в другому читанні та в цілому: законопроєкт №15437 щодо відновлення контролю за державною допомогою підприємствам; законопроєкт №15024 про запровадження спрощеної процедури банкрутства для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); законопроєкт №15503 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Євросоюзу та критеріям Європейської платіжної ради (EPC) для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA); законопроєкт №16037 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування ПДВ; законопроєкт №15555 щодо вдосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України (НБУ).