Повідомлено про підозру генералу РФ, який наказав ударити "Смерчами" по житлових кварталах Покровська у 2023 році – СБУ

Служба безпеки України та прокуратура задокументували ще один воєнний злочин командувача Московського військового округу РФ – генерал-полковника Сергія Кузовльова, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу відомство інформує, що російському генералу заочно повідомлено про підозру за наказ ударити "Смерчами" по житлових кварталах Покровська в лютому 2023 року.

За даними слідства, посадовець причетний до організації масованих обстрілів цивільної інфраструктури Донеччини з важкого озброєння, що призвело до загибелі місцевих жителів.

"Встановлено, що в лютому 2023 року Кузовльов спланував та віддав наказ на удар по житлових кварталах Покровська з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С". Задокументовано, як унаслідок однієї з таких атак загинули троє цивільних, ще одинадцятеро – зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало розслідування, на той час російський генерал перебував на посаді командувача Південного військового округу країни-агресора.

Для здійснення обстрілу цивільних об'єктів Кузовльов задіяв підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади РФ.

За даними слідства, окупанти атакували житлові будинки райцентру з вогневих позицій російських РСЗВ у тимчасово окупованій Макіївці.

На підставі нових доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кузовльову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

В українській спецслужбі нагадують, що раніше Служба безпеки повідомила генералу заочно про підозру за організацію атаки "Іскандером" по кафе у Краматорську в червні 2023 року.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.