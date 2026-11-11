Керівництво УЧХ відвідало Херсонщину

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) відвідало Херсонщину.

"До четвертої річниці визволення Херсона керівництво Українського Червоного Хреста на чолі з президентом Максимом Доценком та генеральним директором Іллею Клецьковським відвідали Херсонщину. У межах візиту відбулася робоча зустріч із представниками обласної та міської влади, ДСНС України та командою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Сторони обговорили гуманітарну й безпекову ситуацію в регіоні, підготовку до осінньо-зимового періоду, потреби місцевих громад та подальшу координацію зусиль для підтримки населення.

Доценко та Клецьковський також взяли участь у круглому столі

"Інклюзивний підхід до впровадження послуг в умовах кризового реагування на надзвичайні ситуації" у громадському центрі УЧХ.

Під час заходів з нагоди четвертої річниці визволення Херсона Доценко отримав нагрудний знак "За відданість Херсонщині".