Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії та лідерами 12 політичних партій

Президент України Володимир Зеленський у середу зустрівся зі спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном і лідерами всіх 12 політичних партій країни.

"Вчора Данія виділила вже 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро. Парламент проголосував за рішення одностайно, і це приклад того, якою сильною є єдність довкола України всередині Данії. Подякував за всю підтримку та кожне рішення, яке робить нас сильнішими, а мир – ближчим", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також нагадав, що сьогодні звернувся до парламентарів Данії та подякував кожному й кожній із них особисто.

"Для мене велика честь бути першим іноземним лідером, який отримав таку можливість – говорити з трибуни Фолькетингу. Це визнання сміливості всього Українського народу і передусім – наших воїнів, які захищають свій дім і всю Європу", – наголосив президент.