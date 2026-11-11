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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії та лідерами 12 політичних партій

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Президент України Володимир Зеленський у середу зустрівся зі спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном і лідерами всіх 12 політичних партій країни.

"Вчора Данія виділила вже 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро. Парламент проголосував за рішення одностайно, і це приклад того, якою сильною є єдність довкола України всередині Данії. Подякував за всю підтримку та кожне рішення, яке робить нас сильнішими, а мир – ближчим", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також нагадав, що сьогодні звернувся до парламентарів Данії та подякував кожному й кожній із них особисто.

"Для мене велика честь бути першим іноземним лідером, який отримав таку можливість – говорити з трибуни Фолькетингу. Це визнання сміливості всього Українського народу і передусім – наших воїнів, які захищають свій дім і всю Європу", – наголосив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#данія #парламент #зеленський
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