Сибіга обговорив з представницею ЄЕК ООН зміцнення транспортної інфраструктури України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з виконавчим секретарем Європейської економічної комісії ООН Тетяною Молчан, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Обговорили масштабні виклики, з якими стикається транспортна інфраструктура України внаслідок триваючих російських атак. Поінформував пані Молчан про цілеспрямовані удари Росії по мостах і залізничних локомотивах, що порушують життєво важливе сполучення, ускладнюють пересування цивільних осіб та створюють перешкоди для критично важливої логістики", – заявив Сибіга за результатами зустрічі.

Він також наголосив на важливій ролі та експертному потенціалі ЄЕК ООН у зміцненні автомобільної та залізничної інфраструктури, розвитку мереж внутрішніх водних шляхів і транспортних коридорів, а також сприянні інтеграції України до європейської транспортної мережі.

"Звернувся з проханням посилити технічну та експертну підтримку ЄЕК ООН у відновленні й зміцненні критично важливої транспортної інфраструктури, зокрема мостів, залізничного сполучення та локомотивного парку, а також у розвитку альтернативних мультимодальних маршрутів, зокрема річкових, для забезпечення стійкого транспортного сполучення. Також тепло запросив пані Молчан відвідати Україну, аби на власні очі побачити виклики, з якими стикається наша держава, та нашу рішучість їх подолати", – резюмував міністр.