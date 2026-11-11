На перемовинах в Абу-Дабі сторони змогли викласти свої позиції, в яких залишаються суттєві розбіжності, – Умєров

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров назвав головним результатом перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада домовленості про обмін полоненими та повідомив, що у сторін залишаються суттєві розбіжності в позиціях.

"За ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності. Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є", – написав Умєров в Телеграм.

За його словами, у тристоронньому форматі Україна-США-РФ обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови. "Першим кроком до цього має стати припинення війни та гарантії безпеки для України", – наголосив голова СЗР.

Стосовно домовленостей про обмін полоненими, Умєров повідомив, що вже ведеться робота над узгодженням деталей та практичною реалізацією. "Повернення наших людей додому залишається одним із головних пріоритетів. Робимо все можливе, щоб кожен українець повернувся з полону якнайшвидше", – сказав він.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися по обіді і тривали близько чотирьох годин, а в середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські перемовини, які тривали близько двох годин, а також раунд перемовин з представниками країн Європи.

На перемовинах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими 1 тис на 1 тис чи більше найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Україну на перемовинах представляли голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляли представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолював помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації входили заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.