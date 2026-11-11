Зеленський підтвердив наміри зустрітися з представниками Трампа в Дубліні в четвер

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа в Дубліні в четвер після їхньої запланованої розмови з російською стороною.

"Американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні", – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками доповіді української переговорної команди про зустрічі в Абу-Дабі.

За його словами, під час переговорів було досягнуто важливої гуманітарної домовленості щодо підготовки нового обміну полоненими. Також сторони обговорили підходи до гарантування безпеки. Зеленський наголосив, що першим кроком має бути завершення війни та забезпечення гарантій безпеки для України.

Крім того, учасники зустрічей обговорили ширші формати подальшої роботи за участю європейських партнерів. "Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – наголосив президент.

Як повідомлялося, представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер у четвер матимуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві, а потім вирушать до Дубліна, де мають намір зустрітися з Зеленським. Про це Кушнер повідомив на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.